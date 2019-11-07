2019-11-07T23:00:14+03:00
Общество

Бремя залогов: Петербуржцы задолжали 451 млрд рублей по ипотеке за 2019 год

Центральный банк РФ по СЗФО рассказал, что с начала года долг вырос почти на 19%
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За 2019 год банки Петербурга выдали ипотечных жилищных кредитов на сумму 134,3 млрд рублей.За 2019 год банки Петербурга выдали ипотечных жилищных кредитов на сумму 134,3 млрд рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Северо-Западное главное управление Центрального банка РФ поделилось статистикой долгов на рынке ипотечного жилищного кредитования в Петербурге. Вывод неутешительный – задолженность горожан продолжает расти. С начала 2019 года она повысилась почти на 19%. Также специалисты назвали среднюю сумму ипотеки в рублях в Северной столице - это чуть более трех миллионов рублей, что почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

- В целом за 2019 год жители Санкт-Петербурга задолжали по ипотеке 451 миллиард рублей. Однако доля просроченных кредитов при этом сократилась, - сообщает Северо-Западное главное управление Центрального банка РФ.

В период с января по сентябрь 2019 года петербургские банки выдали ипотечных жилищных кредитов на сумму 134,3 млрд рублей. Это более половины от общего объема кредитов Северо-Западного федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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