«Зенит» стал партнером PES 2020: В игре появится виртуальный Аршавин с «Газпром Ареной»

СЕГОДНЯ 00:22 2019-11-08T00:22:19+03:00

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«Зенит» объявил о начале сотрудничества с японским разработчиком видеоигр Konami. Теперь в популярном футбольном симуляторе PES 2020 болельщиков сине-бело-голубых ждут приятные подарки.

- Так, в 2020 году в PES 2020 добавят «Газпром Арену», виртуальную модель которой с максимальной точностью создадут художники Konami. В числе мировых легенд футбола в игре появится Андрей Аршавин. Болельщиков порадуют и различные интересные детали вроде появления фирменного празднования гола от Дзюбы, когда он отдает честь, - интригует пресс-служба «Зенита».

Добавим, что с 2018 года в PES 2020 представлена вся лицензированная Российская премьер-лига. По словам коммерческого директора «Зенита», взаимодействие с болельщиками в мире виртуальной реальности – это тренд, к которому надо относиться со всей ответственностью.

"Зенит" объявляет о начале сотрудничества с Konami.Видео: vk.com/zenit

ИСТОЧНИК KP.RU