2019-11-08T01:11:50+03:00
Здоровье

В Петербурге открыли интерактивный Музей здоровья, где можно примерить «костюм ожирения»

Музей располагается в доме №17 на улице Моховой и обещает не оставить равнодушным ни одного посетителя
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Главная особенность музея - формат экскурсий в виде игр и лекций. Фото: healthmuseum.ruГлавная особенность музея - формат экскурсий в виде игр и лекций. Фото: healthmuseum.ru
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7 ноября в Петербурге открыли Музей здоровья. Он располагается на улице Моховой, 17. На торжественной церемонии присутствовали, в том числе, президент Российского кардиологического общества и футболисты из основы «Зенита». Интерактивный музей работал с конца лета в тестовом режиме и теперь готов принять в себя всех желающих.

- Наша особенность – проведение экскурсий для детей в формате «лекция + игра». Сейчас мы разработали 4 интереснейшие программы. Например, из занятия «Вредно или полезно» ребята смогут узнать о правильном питании. Их научат грамотно считать калории и подбирать здоровые альтернативы вредной еде. Также школьники примерят костюмы «лишнего веса», дабы наглядно узнать о негативных последствиях ожирения, - рассказывает пресс-служба музея.

Пока что музей предлагает на выбор 4 разных программы. Фото: healthmuseum.ru

Пока что музей предлагает на выбор 4 разных программы. Фото: healthmuseum.ru

Остальные три программы посвящены работе сердца, а также пагубному влиянию алкоголя и сигарет. По информации медиацентра правительства Петербурга, в ближайшее время в Музее здоровья появятся игровые лекции и для взрослых посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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