Милая медведица Винни из зоопарка Ленобласти уже ленится гулять и готовится к зимней спячке

СЕГОДНЯ 01:44 2019-11-08T01:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Контактный зоопарк «Приют Белоснежки» из деревни Шадырицы Ленинградской области поделился милыми видео о подготовке к зимней спячке медведицы Винни. Могучему, но милому животному 2 года и 10 месяцев, так что для нее не впервой запасаться едой к холодам. Тем более, что Винни помогают фермеры, которые держат зоопарк. Они снабжают медведицу разными вкусняшками. Правда, их еще приходится оберегать от других постояльцев.

- Вот наши две собачки охотятся за булочкой Винни, подползают… Им хочется, но медведь не дает! – комментирует забавное видео сотрудник зоопарка в соцсети Instagram.

На некоторых видеозаписях медведица слишком рьяно резвится с озорными собаками, но фермеры успокаивают своих подписчиков тем, что животные друг другу как братья и сестры. Забавно, что Винни уже ленится гулять и не хочет выходить из клетки даже под отчаянный лай своих друзей.

priiutbelosnezhki Делиться надо!

ИСТОЧНИК KP.RU