2019-11-08T08:33:44+03:00
Общество

Мокрый снег с дождем придут в Петербург в пятницу, 8 ноября

Температура в городе поднимется до +2 градусов
Петр КИБЕР
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В пятницу в Петербурге будет слякотно.В пятницу в Петербурге будет слякотно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Петербурге опять меняется. Если накануне, 7 ноября, в городе было ясно и немного морозно - до минус двух градусов, то сегодня, в пятницу, придет потепление. Оно принесет с собой привычную слякоть.

- Утром и днем 8 ноября ожидается мокрый снег переходящий в дождь. На дорогах возможен гололед. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Примерно такая же погода будет и в Ленинградской области с той лишь разницей, что температурные перепады здесь чуть больше.

Не уйдет тепло и на выходных. Если в субботу в Санкт-Петербурге ожидается не выше +5, то в воскресенье погода разгуляется, выглянет солнышко, а воздух прогреется до + 8 градусов. Не лето, конечно, но для ноября - очень прилично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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