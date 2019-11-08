2019-11-08T10:16:37+03:00
Происшествия

Каршеринг выбросил «Киа» в столб на Московском проспекте

Водителя иномарки увезли на скорой помощи
Петр КИБЕР
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На Московском проспекте иномарка влетела в столб. Фото: vk.com/spb_todayНа Московском проспекте иномарка влетела в столб. Фото: vk.com/spb_today
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Общением с врачами и госпитализацией закончилась утренняя поездка на работу для владельца «Киа Сид». Во время движения по Московскому проспекту его машину выбросило на разделительную полосу, где авто врезалось в столб. По словам очевидцев, «помощь» иномарке оказал автомобиль каршеринга.

- Каршеринг подрезал черную «Киа» и ее выбросило в столб. Проезжавшие мимо авто остановились, помощь оказывают, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

Все произошло около 8 утра 8 ноября на перекрестке с Ленинским проспектом. Водитель попавшей в аварию легковушке остался жив, но получил травмы. Его забрали примчавшиеся на место происшествия медики.

Что касается машины, то она разбита довольно сильно и ремонт будет недешев. Кто его будет оплачивать, установят инспектора ГИБДД, которые определят виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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