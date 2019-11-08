В Веселом поселке добродушная пенсионерка отдала незнакомке 300 тысяч «на лечение» и хотела дать еще 50, но женщина сбежала

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-08T10:39:37+03:00

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Доверчивая пенсионерка из Петербурга лишилась крупной суммы денег после визита незнакомой женщины. Дама представилась знакомой общей знакомой и просто попросила денег на лечение. Добродушная пожилая петербурженка их дала.

- В полицию Невского района поступило заявление от женщины 1940 года рождения о том, что к ней домой на улицу Евдокима Огнева пришла неизвестная женщина и, представившись общей знакомой, попросила на лечение 300 000 рублей. Указанную сумму пенсионерка ей отдала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как ни удивительно, но 79-летняя женщина хотела дать и еще. Получив 300 тысяч мошенница позвонила якобы знакомой и сказала, что необходимо еще 50 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и пошла за деньгами, но когда вернулась, незнакомки пропал и след.

Поняв, что ее обманули, пожилая петербурженка пошла в полицию. Теперь бессовестную злоумышленницу усиленно ищут. Из особых примет: 40-45 лет, цыганская внешность, рост 155-160 сантиметров, серое пальто и серая шапка.

ИСТОЧНИК KP.RU