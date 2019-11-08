2019-11-08T10:40:45+03:00
Общество

Оранжевое светящееся пятно появилось в небе над Петербургом

Жители Приморского района гадают происхождение загадочного явления [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В небе над Петербургом появилось огромное, оранжевое, светящееся пятноВ небе над Петербургом появилось огромное, оранжевое, светящееся пятноФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на пятницу, 8 ноября, жители Приморского района Петербурга наблюдали за тем, как небо окрасилось в желто-оранжевый цвет. При этом светящееся пятно озарило только часть небосвода, устрашающе нависнув над городом. Завороженные этим зрелищем, петербуржцы стали снимать загадочное явление на видео и пытаться выяснить его источник.

- На фото и видео видно, что есть четкая грань между этим пятном и обычным ночным небом, - поразилась автор видео, опубликованного в сети.

Горожане наперебой стали выдвигать свои версии о том, что это за необычное оранжевое свечение. Среди основных идей участники обсуждения высказывали мысли о том, что это НЛО, волшебный порошок для усмирения населения, радиация, а также отслоившаяся матрица неба.

Из более реалистичных вариантов, почему небо светится оранжевым цветом стали: свет от теплицы, а также стадиона «Газпром-Арена». Горожане отметили, что такое свечение не редкость в Петербурге. Например, в Колтушах частенько наблюдается такой свет, который исходит от агрохолдинга «Выборжец», где выращивают овощи и зелень.

В одном мнение петербуржцев сошлось – такой светящийся закат не опасен и выглядит очень таинственно и красиво, создавая загадочную атмосферу.

Огромное оранжевое светящееся пятно в небе над Петербургом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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