С 8 ноября поступили в продажу железнодорожные билеты из Петербурга в Крым

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-08T11:16:37+03:00

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Уже в декабре нынешнего года первые поезда пойдут по крымскому мосту. А сегодня, 8 ноября, за полтора месяца до рейсов, начались предварительные продажи мест в интернете. И петербуржцы уже могут купить билеты на сайте компании-перевозчика.

Так, билет в плацкарт на маршруте Санкт-Петербург- Севастополь, а именно туда будут ходить составы из Северной столицы, обойдется путешественнику в 3 650 рублей. Купе окажется лишь немногим дороже - 4 262 рубля.

Общее время в пути от одного морского города до другого составит 1 сутки, 19 часов и 25 минут. С московского вокзала Санкт-Петербурга фирменный поезд «Таврия» отправится в 14:00, а придет в пункт назначения в 9:25 утра через два дня. Первый рейс намечен на 23 декабря. И это будет первый поезд в Крым с материковой части России, который пройдет по Крымскому мосту.

Из Москвы в Симферополь второй состав отправится 24 числа. На место он прибудет утром 26 декабря.

Посмотреть расписание и наличие билетов можно на сайте Российских железных дорог, а купить - на сайте оператора-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Вот только пока он «завис» . Видимо от наплыва клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU