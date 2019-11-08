В Карелии мужчина сломал челюсть девушке из-за места на парковке

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-08T11:42:32+03:00

Избившему женщину из-за места на парковке жителю Карелии грозит до трех лет тюрьмы. Фото: Ксения КАЗАКОВА

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Типичный конфликт на парковке у дома из-за занятого «чужого» места привел в больницу молодую жительницу Петрозаводска. Ее, припарковавшую авто, якобы не там, где надо, избил незнакомец. И избил сильно, сломав девушке челюсть.

- В полицию обратилась 32-летняя жительница Петрозаводска. Она рассказала, что на улице Шотмана у нее возник конфликт с прохожим. Тот заявил, что она якобы оставила свою машину на месте, которое принадлежит его другу и нанес удар кулаком в лицо, - сообщает пресс-служба МВД РФ по Республики Карелия.

Медики диагностировали у пострадавшей перелом челюсти, что эксперт оценил как вред здоровью средней тяжести. Местный участковый быстро установил личность хулигана. им оказался местный житель 39 лет от роду.

В отношении мужчины уже заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Максимальное наказание - 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU