Петербуржца арестовали за секс с молоденькой школьницей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-08T11:59:07+03:00

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Житель города Петергофа, который входит в состав Петербурга, рискует отправиться на четыре года в тюрьму за удовлетворением своих сексуальных потребностей со школьницей. В четверг, 7 ноября, мужчину 36-ти лет задержали по подозрению в развращении 15-летней девочки после заявления ее матери. Теперь правоохранители разбираются в обстоятельствах и деталях незаконной интимной жизни.

- В среду, 6 ноября, в полицию Петродворцового района обратилась 44-летняя женщина с заявлением на местного жителя, которого обвинила в том, что он развратил ее 15-летнюю дочь. Она рассказала, что сексуальная связь школьницы со взрослым мужчиной началась в мае 2018 года и продолжалась вплоть до ноября текущего года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На тот момент, когда между школьницей и взрослым мужчиной начались интимные отношения, девочке было всего 14 лет.

В отношении подозреваемого в совращении школьницы возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU