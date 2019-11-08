2019-11-08T12:09:12+03:00
Авто

7 ноября побило рекорд по аварийности: за сутки произошло 436 ДТП

Это самый высокий показатель за последнее время
Петр КИБЕР
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7 ноября стало самым аварийным днем за последнее время.7 ноября стало самым аварийным днем за последнее время.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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7 ноября стало одним из самых аварийных дней осени. Всего за сутки в Санкт-Петербурге произошло 436 дорожных происшествий. При этом в последнее время данный показатель был на уровне 360-370 ДТП. А максимальные пик в 431 столкновение датирован концом октября.

Согласно статистике, приведенной УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, из 436 ДТП 15 были с пострадавшими. В них ранено 17 человек, в том числе двое детей. Погибших нет.

Еще 63 аварии произошли в Ленинградской области, в которых пострадали четверо взрослых и один ребенок. По счастью, также обошлось без погибших.

Что стало причиной такого всплеска аварийности, до конца не ясно. Видимость накануне была отличная, осадков не было и лишь гололед осложнял жизнь автомобилистам. Чтобы не повторить «день жестянщика» в ближайшие выходные, водителям стоить быть внимательнее, ведь гололедица на дорогах сохранится, а мокрый снег осложнит обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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