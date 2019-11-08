2019-11-08T12:18:44+03:00
Происшествия

Бомжа-наркодилера из Украины задержали в Петербурге

Мужчина больше двух лет скрывался от Интерпола
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали бомжа из Украины, обвиняемого в распространении наркотиковВ Петербурге задержали бомжа из Украины, обвиняемого в распространении наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге оперативники вместе с сотрудниками НЦБ Интерпола задержали мужчину, находившегося в международном розыске. Наркодилер из Украины 46-лет больше двух лет скрывался от правосудия, скитаясь по улицам Северной столицы как бомж. В четверг, 7 ноября, еще нашли у дома № 3 по Будапештской улице.

- Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении уроженца украинского города Чернигов возбудили еще в декабре 2016 года. Тогда же он был арестован, однако в последствии смог сбежать и спрятаться в России, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После задержания бомжа-наркодилера в Петербурге, его сначала доставили в полицию, однако после ему понадобилась госпитализация. Сейчас мужчина находится в Александровской больнице на проспекте Солидарности. В скором времени его ждет поездка на Украину, где ему светит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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