Огромный каток из-за прорыва трубы грозит образоваться в Красногвардейском районе
Жители Красногвардейского района предупредили о серьезном ЧП, произошедшем на улице Электропультовцев. Утром в пятницу, 8 ноября, рядом с домом № 7 прорвало трубу с холодной водой и несколько десятков литров жидкости вытекло на поверхность, затопив проезжую часть. Часть улицы уже перегорожена.
- В месте, где прорвало трубу, уже есть небольшое озеро. Возможно, в скором времени перекроют полностью улицу, - предупредил в сети петербуржцев очевидец происшествия.
Горожане стали высказывать в интернете недовольство в связи с затоплением улицы, напоминая о том, что предприятия, отвечающие за трубы, заявляли, что к зиме готовы и все под контролем. Поэтому многих очередной прорыв сильно раздосадовал.
Но оказались и те, кто наоборот позитивно посмотрел на ЧП и нашел в этом даже плюсы, так как в Петербурге стоит минусовая температура.
- Достаем коньки, скоро будет каток, - радостно стали шутить горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU