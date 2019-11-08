В Петербурге умер профессор-археолог, ученый Лев Клейн

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-08T12:59:28+03:00

Один из основателей Европейского университета скончался на 93-м году жизни

Изменить размер текста: A A

Российская наука понесла новую тяжелую утрату. В Санкт-Петербурге в возрасте 92-х лет скончался видный ученый, профессор-археолог и один из основателей петербургского Европейского университета Лев Клейн. Об этом на свой странице в соцсетях сообщил депутат Заксобрания Северной столицы Борис Вишневский.

- Друзья, одна утрата за другой: вчера на 93-м году жизни скончался Лев Самуилович Клейн, знаменитый историк и археолог, которого ненавидела и преследовала советская власть. Светлая память и соболезнования родным и близким, - написал в «Фейсбуке» парламентарий.

Справка «КП»:

Лев Клейн родился в Витебске в июле 1927 года. После окончания войны он переехал в Ленинград, где учился на кафедре археологии исторического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), параллельно обучался и на филологическом факультете ЛГУ.

После окончания университета в 1951 году с отличием, ушел на научную работу, позднее стал преподавать в ЛГУ. В 1981 году стал фигурантом уголовного дела за нетрадиционные сексуальные отношения. Был осужден. Через год, по освобождении, эмигрировал за границу.

В Россию Лев Клейн вернулся после распада СССР. В 1994 году стал профессором кафедры философской антропологии в СПбГУ. Также он стал одним из основателей петербургского Европейского университета.

Дата и место прощания с ученым не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU