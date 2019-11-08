Полиция задержала двух подозреваемых в серии краж из частных домов в Луге

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-08T13:12:48+03:00

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В Лужском районе Ленинградской области полиция поймала двух мужчин, подозреваемых в серии краж из частных домов. Задержали их 1 ноября в ходе расследования воровства из дома на Луговой улице города Луги, где пропало имущество почти на 270 тысяч рублей. Оказалось, что в руки правоохранителей попали рецидивисты, которые с середины сентября 2019 года обчистили не один дом.

- Во время следственных действий выяснилось, что двое 32-летних мужчин совершили серию краж в Лужком районе. Каждый раз они работали по отработанной схеме – с помощью подручных средств отжимали стеклопакеты или повреждали окна и через них забирались в дома, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчины подозреваются в шести кражах в частных домах, а также в гараже и бытовке. Все они произошли с сентября по ноябрь 2019 года. Добыча домушников была всегда разная: иногда под 300 тысяч, а порой всего 6 тысяч рублей. В общей сложности они украли денег и имущества на 785 тысяч рублей. Возможно, что это еще не все кражи, совершенные напарниками.

О задержанных известно, что они живут в Луге и оба по четыре раза привлекались к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU