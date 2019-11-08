2019-11-08T13:12:48+03:00
Происшествия

Полиция задержала двух подозреваемых в серии краж из частных домов в Луге

Ими оказались рецидивисты с богатым уголовным прошлым
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти задержали рецидивистов по подозрению в серии краж из частных домов в ЛугеВ Ленобласти задержали рецидивистов по подозрению в серии краж из частных домов в ЛугеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Лужском районе Ленинградской области полиция поймала двух мужчин, подозреваемых в серии краж из частных домов. Задержали их 1 ноября в ходе расследования воровства из дома на Луговой улице города Луги, где пропало имущество почти на 270 тысяч рублей. Оказалось, что в руки правоохранителей попали рецидивисты, которые с середины сентября 2019 года обчистили не один дом.

- Во время следственных действий выяснилось, что двое 32-летних мужчин совершили серию краж в Лужком районе. Каждый раз они работали по отработанной схеме – с помощью подручных средств отжимали стеклопакеты или повреждали окна и через них забирались в дома, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчины подозреваются в шести кражах в частных домах, а также в гараже и бытовке. Все они произошли с сентября по ноябрь 2019 года. Добыча домушников была всегда разная: иногда под 300 тысяч, а порой всего 6 тысяч рублей. В общей сложности они украли денег и имущества на 785 тысяч рублей. Возможно, что это еще не все кражи, совершенные напарниками.

О задержанных известно, что они живут в Луге и оба по четыре раза привлекались к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число отравившихся сотрудников «Ленты» перевалило за 100 человек
Мужчина с подростоком попали в водную западню под Петербургом
Антимонопольщики раскрыли картель на рынке школьного питания в Петербурге
Мужчину подозревают в попытке убийства охранника в магазине поселка Сумино Ленобласти
В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Психически больная женщина ударила ногой в голову полицейского в Тосно
Милонов хочет спасти квартиры Пушкина и Иоанна Кронштадского от частных рук
Флейта, тостер и скейтборд: стало известно, что петербуржцы забывают на станциях и в вагонах метро
На время Евро-2020 в Петербурге усилят санитарно-карантинный контроль
Вороны атаковали кота, не давая ему слезть с дерева на Васильевском острове
Колпинский участковый, осужденный на пожизненное за убийства ради квартир, стал фигурантом нового уголовного дела
На станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания» искали восемь бомб, но ничего не нашли
В Петербурге умер профессор-археолог, ученый Лев Клейн
Огромный каток из-за прорыва трубы грозит образоваться в Красногвардейском районе
Бомжа-наркодилера из Украины задержали в Петербурге
7 ноября побило рекорд по аварийности: за сутки произошло 436 ДТП
Петербуржца арестовали за секс с молоденькой школьницей
В Карелии мужчина сломал челюсть девушке из-за места на парковке
С 8 ноября поступили в продажу железнодорожные билеты из Петербурга в Крым
Трассу «Кола» перекроют на два часа 9 ноября
Оранжевое светящееся пятно появилось в небе над Петербургом
В Веселом поселке добродушная пенсионерка отдала незнакомке 300 тысяч «на лечение» и хотела дать еще 50, но женщина сбежала
Каршеринг выбросил «Киа» в столб на Московском проспекте
Португальский электробус Caetanobus прибыл на испытания в Петербург