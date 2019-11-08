2019-11-08T13:29:25+03:00
Происшествия

На станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания» искали восемь бомб, но ничего не нашли

Анонимка о минировании подземки пришла по электронной почте
Петр КИБЕР
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На двух станциях метро из-за анонимки искали бомбы.На двух станциях метро из-за анонимки искали бомбы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пассажиры петербургского метрополитена и не знали, что пока они мирно перемещались в тоннелях подземки, покачиваясь в такт стуку колес поезда, на станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания» усиленно искали бомбы. По счастью, ничего не нашли.

- 7 ноября в 15:18 на сайт ГУП «Петербургский метрополитен» с электронной почты поступило сообщение о том, что на станциях метрополитена «Площадь Восстания» и «Невский проспект» заложено восемь взрывных устройств, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Примчавшиеся на место оперативники осмотрели все вестибюли и переходы, но ничего подозрительного не обнаружили. Сами станции для пассажиров при этом не закрывались и метро работало в обычном режиме.

Сейчас эксперты стараются установить автора анонимного послания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По ней шутнику грозят обязательные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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