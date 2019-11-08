На станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания» искали восемь бомб, но ничего не нашли
Пассажиры петербургского метрополитена и не знали, что пока они мирно перемещались в тоннелях подземки, покачиваясь в такт стуку колес поезда, на станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания» усиленно искали бомбы. По счастью, ничего не нашли.
- 7 ноября в 15:18 на сайт ГУП «Петербургский метрополитен» с электронной почты поступило сообщение о том, что на станциях метрополитена «Площадь Восстания» и «Невский проспект» заложено восемь взрывных устройств, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Примчавшиеся на место оперативники осмотрели все вестибюли и переходы, но ничего подозрительного не обнаружили. Сами станции для пассажиров при этом не закрывались и метро работало в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU