2019-11-08T14:32:27+03:00
Общество

На время Евро-2020 в Петербурге усилят санитарно-карантинный контроль

В Пулково и на вокзалах города всех приезжих будут проверять на наличие инфекционных болезней
Лилия КОЗЛОВА
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В аэропорту и на вокзалах Петербурга усилят санитарно-карантинный контроль на время Евро-2020В аэропорту и на вокзалах Петербурга усилят санитарно-карантинный контроль на время Евро-2020Фото: Александр ГЛУЗ
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В будущем году Петербург станет одним из городов для проведения футбольных матчей Евро-2020. Северная столица готовится принять большой поток болельщиков из стран со всего мира. В связи с этим, Роспотребнадзор в пятницу, 8 ноября, сообщил о том, что собирается усилить санитарно-карантинный контроль на пропускных пунктах в Пулково и на крупных железнодорожных вокзалах.

- Петербург регулярно связан с транспортным сообщением более чем с 50-ю странами мира, в том числе неблагополучными в эпидемиологическом отношении по малярии, холере, чуме, желтой лихорадке, лихорадки Эбола, Зика, Денге, ближневосточному респираторному синдрому и другим болезням, - отметили в петербургском управлении.

Чтобы избежать вспышек эпидемий болезней, необходимо тщательно проверять всех приезжающих в Северную столицу туристов с помощью датчиков дистанционной термометрии. Так, в 2018 году во время проверок более чем 3 миллионов человек, было выявлено 329 туристов с подозрением на инфекционное заболевание. В текущем году уже досмотрено более 2,7 миллионов, из которых у 217 человек также были найдены заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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