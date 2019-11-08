Психически больная женщина ударила ногой в голову полицейского в Тосно

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-08T15:13:39+03:00

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Жительница города Тосно в Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в нападении на участкового полиции. Согласно данным расследования, опубликованным в пятницу, 8 ноября, 36-летняя женщина не вполне адекватна и вместо тюремного заключения ей грозит принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

- Инцидент произошел поздно вечером 28 мая 2019 года. Женщина ходила по улицам поселка Тельмана в Тосненском районе, приставала к людям, вызывающе вела себя и громко выкрикивала нецензурные выражения, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Когда к нарушительнице спокойствия подошел участковый, чтобы успокоить ее и доставить в отделение полиции, женщина напала на представителя правопорядка. Замахнувшись ногой, она ударила полицейского в голову, а потом шлепнула его рукой в лицо.

В итоге женщину задержали и возбудили уголовное дело за нападение на представителя власти. Во время расследования выяснилось, что она страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении. Сейчас суду предстоит рассмотреть дело и вынести решение о том, чтобы отправить ее в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU