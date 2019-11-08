2019-11-08T15:18:41+03:00
Общество

В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

Адреса обнародовал комитет по развитию транспортной инфраструктуры города
Петр КИБЕР
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Выделенных полос станет больше, но по всему городу их пустить не получится.Выделенных полос станет больше, но по всему городу их пустить не получится.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже в скором времени в Петербурге могут появиться новые участки дорог, на которых будут созданы выделенные полосы для движения общественного транспорта. Всего таких адресов будет семь. Внимание в комитете по развитию транспортной инфраструктуры обратили на север и юг города.

- Первый участок должен появиться на проспекте Маршала Блюхера от Лабораторной улицы до проспекта Энергетиков. Это продолжение «выделенки» от проспекта Медиков до Лабораторной улицы, - пишет газета «Петербургский дневник».

Далее, по проспекту Энергетиков, выделенная полоса пойдет до партизанской улицы.

Еще один адрес – Ленинский проспект. В 2016 году там «отделили» общественный транспорт на участке от проспекта Героев до проспекта Народного Ополчения. Теперь «выделенку» планируют продлить до Московского проспекта и дальше на улицу Типанова. А потом, по проспекту Славы, Ивановской улицы, через Володарский мост, до Народной улицы и по ней самой.

Частично это позволил уменьшить заторы. в которые попадают автобусы, троллейбусы и трамваи, но полностью покрыть город выделенными полосами невозможно. В новых районах Смольный постарается пустить трамваи по обособленному пути, но там, где это не заложено при проектировании, сделать «выделенки» просто не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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