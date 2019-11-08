Антимонопольщики раскрыли картель на рынке школьного питания в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-08T15:47:21+03:00

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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России раскрыло очередной сговор на рынке школьного питания. Инспектора УФАС установили, что в аукционах на право кормить образовательные учреждения Курортного района, участвовали три фирмы, которые были тесно связаны между собой.

- ООО «Квадрат» и ООО «Нур», имея различные юридические адреса, осуществляли подачу заявок и ценовых предложений с одного ip –адреса. Также один ip -адрес использовали ООО «Нур» в паре с ООО «Ленагропром», - сообщвает пресс-служба петербургского УФАС.

Не стали коммерсанты мудрить и с заявками для участия в аукционах. Для ООО «Квадрат» и ООО «Нур» они были созданы в один день, одним и тем же автором.

Что касается торгов, которые идут от максимальной цены контракта вниз, то снижение всегда было минимальным. То есть три связанные между собой фирмы не только выигрывали аукцион, но еще и получали его по выгодной стоимости.

Общая сумма по контрактам, где участвовал картель, составила 2 369 640 рублей.

Это уже третий подобный сговор, раскрытий УФАС за последние два года.

ИСТОЧНИК KP.RU