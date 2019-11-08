2019-11-08T16:44:18+03:00
Общество

В Приморском районе асфальт укладывали прямо на снег

Работы вызвали беспокойство местных жителей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дорожные работы в Приморском районе вызвали вопросы у местных жителей. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaДорожные работы в Приморском районе вызвали вопросы у местных жителей. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
Изменить размер текста:

Современные технологии укладки асфальта, которые позволяют (по заверениям самих дорожников) работать и в дождь и в снег, не вызывают доверия у простых граждан. Люди каждый раз беспокоятся, что новое дорожное покрытие не доживет до весны и публикуют возмущенные посты в соцсетях. Как жители Приморского района Санкт-Петербурга.

- Интересно, как долго он продержится? - приводит слова горожан «Мойка 78».

Подпись опубликована под фотографией, сделанной на улице Оптиков. Здесь утром 8 ноября усиленно работали ремонтные службы, обновлявшие дорожное покрытие. Именно в этот момент над Петербургом разверзлись небеса и пошел снег.

Впрочем, по последним методикам Росавтодора, дорожникам обновлять асфальт при температуре до минус 10 градусов и незначительных осадках. Современные технологии это позволяют. Вопрос лишь в том, чтобы из точно соблюдать.

А выдержит испытание новое покрытие или нет, будет видно весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы взрыва в Петербурге оцепили жилой дом
Батанов не исключил, что весь общественный транспорт Петербурга покрасят в ярко-лазурный цвет
Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вышло на ходовые испытания
Петербуржец угрожал заразить СПИДом спасших ему жизнь врачей
Чинили мост, «сломали» реку: Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении Мойки
В Архангельске уличные качели за 250 тысяч рублей приковали цепью к земле: чтобы не раскачивались
Петербуржцы пожаловались на сброс нефтепродуктов в Неву на Обуховской обороны
Петербуржцы рассказали о ручной лисе Алисе, поселившейся в Старом Петергофе
Число отравившихся сотрудников «Ленты» перевалило за 100 человек
Мужчина с подростоком попали в водную западню под Петербургом
Антимонопольщики раскрыли картель на рынке школьного питания в Петербурге
Мужчину подозревают в попытке убийства охранника в магазине поселка Сумино Ленобласти
В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта