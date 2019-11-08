В Приморском районе асфальт укладывали прямо на снег

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-08T16:44:18+03:00

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Современные технологии укладки асфальта, которые позволяют (по заверениям самих дорожников) работать и в дождь и в снег, не вызывают доверия у простых граждан. Люди каждый раз беспокоятся, что новое дорожное покрытие не доживет до весны и публикуют возмущенные посты в соцсетях. Как жители Приморского района Санкт-Петербурга.

- Интересно, как долго он продержится? - приводит слова горожан «Мойка 78».

Подпись опубликована под фотографией, сделанной на улице Оптиков. Здесь утром 8 ноября усиленно работали ремонтные службы, обновлявшие дорожное покрытие. Именно в этот момент над Петербургом разверзлись небеса и пошел снег.

Впрочем, по последним методикам Росавтодора, дорожникам обновлять асфальт при температуре до минус 10 градусов и незначительных осадках. Современные технологии это позволяют. Вопрос лишь в том, чтобы из точно соблюдать.

А выдержит испытание новое покрытие или нет, будет видно весной.

ИСТОЧНИК KP.RU