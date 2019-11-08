В Архангельске уличные качели за 250 тысяч рублей приковали цепью к земле: чтобы не раскачивались

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-08T17:26:03+03:00

Объект благоустройства, который привезли аж из Москвы, сломался всего за день [видео]

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В легком шоке и полном разочаровании находятся жители Архангельска, которым подарили уличные качели, а потом запретили на них качаться. Объект благоустройства, установленный в парке «Зарусье» 5 ноября, сломались уже на следующий день. Оказывается, качаться на качелях и не надо было. Поэтому их...приковали цепью к земле.

- Это не качели в прямом понимании этого слова, а парковая мебель, которая не предусматривает такого предназначения. Проще говоря, на них надо сидеть, а не раскачиваться, как в парке аттракционов, - заявила глава Ломоносовского округа Вера Пономарева, чьи слова приводит официальный паблик мэрии Архангельска «ВКонтакте».

Причиной, по которой качели больше не качаются, стали...дети. Они обрадовались развлечению и активно стали использовать его по назначению. Как казалось. Опоры качелей, которые привезли аж из Москвы расшатались и стали угрожающе крениться. Теперь из решено укрепить.

Между прочим, стоимость «некачелей» составила 250 тысяч рублей.

В Архангельске качели за 250 тысяч рублей сломались через день после установки.Покачаться детям удалось лишь чуть-чуть. Оказалось, что это делать нельзя. Видео: vk.com/otkrytiiarkhangelsk

ИСТОЧНИК KP.RU