2019-11-08T17:46:30+03:00
Происшествия

Петербуржец угрожал заразить СПИДом спасших ему жизнь врачей

Истекающего кровью мужчину нашли в Невском районе и вызвали скорую. Но после операции он вышел из себя
Лилия КОЗЛОВА
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После операции петербуржец угрожал заразить СПИДом спасших его врачей и устроил погромПосле операции петербуржец угрожал заразить СПИДом спасших его врачей и устроил погромФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге врачи спасли жизнь мужчине, которого случайно нашли на улице в Невском районе собачники утром, 5 ноября. Он был в луже собственной крови и практически без сознания. Прохожие вызвали скорую, которая забрала его в больницу. Однако, очнувшись после операции, гражданин не обрадовался, а стал угрожать своим спасителем СПИДом.

- Израненный мужчина прятался в кустарнике недалеко от гаражного кооператива на проспекте Пятилеток. Его заметили собаководы и попытались оказать ему первую помощь, на что окровавленный петербуржец отвечал категорическим отказам. Несмотря на это, один из прохожих вызвал карету скорой помощи, - пишут «Невские новости».

В больнице врачи выяснили, что пострадавшему 35 лет. У него были множественные раны живота и груди. Получив информацию о поступлении такого пациента, полицейские возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Медики провели операцию и спасли мужчину от смерти. Однако, когда мужчина очнулся после наркоза, то не обрадовался, а сильно разозлился. Он стал кричать на врачей, угрожать заразить их СПИДом и другими болезнями. После пациент раскидал флаконы с лекарствами. Причины такого неадекватного поведения пока что не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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