Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вышло на ходовые испытания

СЕГОДНЯ 18:32 2019-11-08T18:32:15+03:00

После модернизации на Кронштадтском морском заводе, корабль отправится в кругосветную экспедицию

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На Кронштадтском морском заводе Петербурга завершились швартовые испытания океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», которое проводились с середины августа 2019 года в соответствии с утвержденной программой. В пятницу, 8 ноября, корабль отправился на новые испытания – ходовые, которые продлятся девять дней.

- Была подтверждена работоспособность механизмов системы жизнеобеспечения судна, двигателей, электрооборудования, средства связи и электроника. В процессе ходовых испытаний будут проверены системы управления и движения исследовательского белого гиганта, системы навигации, связи, главная энергетическая установка и современное гидрографическое оборудование, - рассказали в пресс-службе морского завода.

Корабль, построенный в Польше в 1975-м году, поступил на завод в середине лета 2018 года для ремонта и модернизации. После завершения всех работ его ждет кругосветная океанографическая экспедиция. Путешествие пройдет в честь 250-летия со дня рождения первого русского кругосветного мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна.

Также в январе 2020 года «Адмирал Владимирский» примет участие в мероприятиях, приуроченных к 200-летию открытия Антарктиды.

ИСТОЧНИК KP.RU