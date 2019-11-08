Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вышло на ходовые испытания
На Кронштадтском морском заводе Петербурга завершились швартовые испытания океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», которое проводились с середины августа 2019 года в соответствии с утвержденной программой. В пятницу, 8 ноября, корабль отправился на новые испытания – ходовые, которые продлятся девять дней.
- Была подтверждена работоспособность механизмов системы жизнеобеспечения судна, двигателей, электрооборудования, средства связи и электроника. В процессе ходовых испытаний будут проверены системы управления и движения исследовательского белого гиганта, системы навигации, связи, главная энергетическая установка и современное гидрографическое оборудование, - рассказали в пресс-службе морского завода.
Корабль, построенный в Польше в 1975-м году, поступил на завод в середине лета 2018 года для ремонта и модернизации. После завершения всех работ его ждет кругосветная океанографическая экспедиция. Путешествие пройдет в честь 250-летия со дня рождения первого русского кругосветного мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна.
Также в январе 2020 года «Адмирал Владимирский» примет участие в мероприятиях, приуроченных к 200-летию открытия Антарктиды.
ИСТОЧНИК KP.RU