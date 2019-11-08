2019-11-08T19:00:09+03:00
Происшествия

Из-за угрозы взрыва в Петербурге оцепили жилой дом

ОМОН и полиция проверяют подозрительный предмет в квартире на улице Карпинского
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы рассказали об угрозе взрыва в жилом доме на улице КарпинскогоПетербуржцы рассказали об угрозе взрыва в жилом доме на улице КарпинскогоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жилой дом на улице Карпинского в Калининском районе Петербурга оцеплен экстренными службами. Около 18 часов вечера в пятницу, 8 ноября, горожане рассказали в сети о том, что вокруг дома № 38/7 сотрудники ОМОНа и полиции натянули заградительную ленту, внутри здания работают саперы, жителей эвакуировали. Обеспокоенные петербуржцы говорят об угрозе взрыва.

- Хозяин квартиры обнаружил у себя какой-то подозрительный предмет, который оставили квартиранты. Но что именно, пока непонятно, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

К 18:50 часам местные жители рассказали, что при проверке сотрудники ОМОН нашли несколько пустых корпусов от гранат Ф1 времен Великой Отечественной войны. Снаряды оказались безвредны, их забрали правоохранители для последующего уничтожения.

На данный момент ситуация стабилизировалась, оцепление вокруг дома сняли и жильцов стали пускать обратно в квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сезон закрыт: «Дачные» автобусы Петербурга прекращают работу
«Жестянка» на Московском шоссе привела к транспортному коллапсу
Плата за капремонт в Петербурге увеличится в 2 раза в 2020 году
Отсутствие отопления убивает тропические растения оранжереи Таврического сада
В Смольном рассказали, как получить денежную компенсацию за покупку цифровой приставки для ТВ
Продуктовый магазин затопило на улице Седова в Петербурге
Батанов не исключил, что весь общественный транспорт Петербурга покрасят в ярко-лазурный цвет
Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вышло на ходовые испытания
Петербуржец угрожал заразить СПИДом спасших ему жизнь врачей
Чинили мост, «сломали» реку: Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении Мойки
В Архангельске уличные качели за 250 тысяч рублей приковали цепью к земле: чтобы не раскачивались
Петербуржцы пожаловались на сброс нефтепродуктов в Неву на Обуховской обороны
В Приморском районе асфальт укладывали прямо на снег
Петербуржцы рассказали о ручной лисе Алисе, поселившейся в Старом Петергофе
Число отравившихся сотрудников «Ленты» перевалило за 100 человек
Мужчина с подростоком попали в водную западню под Петербургом
Антимонопольщики раскрыли картель на рынке школьного питания в Петербурге
Мужчину подозревают в попытке убийства охранника в магазине поселка Сумино Ленобласти
В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта