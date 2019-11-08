Из-за угрозы взрыва в Петербурге оцепили жилой дом

СЕГОДНЯ 19:00 2019-11-08T19:00:09+03:00

Петербуржцы рассказали об угрозе взрыва в жилом доме на улице Карпинского Фото: СОЦСЕТИ

ОМОН и полиция проверяют подозрительный предмет в квартире на улице Карпинского

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Жилой дом на улице Карпинского в Калининском районе Петербурга оцеплен экстренными службами. Около 18 часов вечера в пятницу, 8 ноября, горожане рассказали в сети о том, что вокруг дома № 38/7 сотрудники ОМОНа и полиции натянули заградительную ленту, внутри здания работают саперы, жителей эвакуировали. Обеспокоенные петербуржцы говорят об угрозе взрыва.

- Хозяин квартиры обнаружил у себя какой-то подозрительный предмет, который оставили квартиранты. Но что именно, пока непонятно, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

К 18:50 часам местные жители рассказали, что при проверке сотрудники ОМОН нашли несколько пустых корпусов от гранат Ф1 времен Великой Отечественной войны. Снаряды оказались безвредны, их забрали правоохранители для последующего уничтожения.

На данный момент ситуация стабилизировалась, оцепление вокруг дома сняли и жильцов стали пускать обратно в квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU