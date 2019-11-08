Продуктовый магазин затопило на улице Седова в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-08T19:19:28+03:00

Вода начала заливать торговый зал сетевого маркета, пока покупатели находились в помещении [видео]

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В одном из сетевых магазинов «Пятерочка» в Невском районе Петербурга произошло ЧП. Днем в пятницу, 8 ноября, в доме № 85 по улице Седова вода неожиданно хлынула с потолка в помещении, отведенном под аптеку, и затопила все торговые залы. Несмотря на инцидент, покупатели не спешили покинуть магазин.

- Я бы первым делом рубильник выключил, а то вода польет удлинители под холодильниками и будет беда, - прокомментировали петербуржцы опубликованное в сети видео из магазина.

На кадрах видно, как по опустевшему торговому залу ходит несколько людей. Воды в помещении набралось на 5-6 сантиметров, она залилась под холодильники, стеллажи с продуктами. Затопило весь магазин.

Причина потопа еще не известна. На видео видно, как вода льется с потолка в помещении аптеки.

По рассказам очевидцев, магазин был закрыт в 16:00, электричество отключено, а рядом с ним дежурят две машины пожарных.

Продуктовый магазин на улице Седова в Петербурге затопило водой .

ИСТОЧНИК KP.RU