Плата за капремонт в Петербурге увеличится в 2 раза в 2020 году

СЕГОДНЯ 20:30 2019-11-08T20:33:54+03:00

Уже сейчас можно доставать калькулятор и считать будущие траты на капремонт. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Напомним, что в 2019 году плата составляла от 4 до 5 рублей за квадратный метр. Теперь она подорожает примерно в 2 раза или чуть сильнее. Соответствующее постановление Смольного сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Уже можно доставать калькулятор и посчитать, сколько придется потратить денег. Естественно, плата зависит от типа многоквартирного дома, квадратных метров жилья и наличия лифта.

- За дореволюционные постройки плата составит от 8,50 до 9 рублей за квадратный метр в месяц. За сталинские, немецкие и конструктивистские дома – от 8,34 до 8,84. За кирпичные хрущевки – от 8,12 до 8,62, а за панельные – от 8,30 до 8,80. За кирпичные постройки 1970-80-х гг. и за деревянные дома – от 8 до 8,50 рублей. За панельные 1970-80-х гг. – от 8,20 до 8,70. За новостройки (после 1980 года) – в среднем, от 8 до 9 рублей, - говорится в постановлении правительства Петербурга.

Добавим, что рассчитать до копейки будущую плату за капремонт можно, перейдя по ссылке на сайт Смольного и заглянув в документ «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2020 году».

ИСТОЧНИК KP.RU