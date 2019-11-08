2019-11-08T21:01:52+03:00
Общество

Сезон закрыт: «Дачные» автобусы Петербурга прекращают работу

«Пассажиравтотранс» перечислил маршруты автобусов, которые исчезнут с 11 ноября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Дачные" автобусы вернут весной 2020 года, пока что они не востребованы."Дачные" автобусы вернут весной 2020 года, пока что они не востребованы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Дачные» автобусы исчезнут с улиц Петербурга с 11 ноября. Увы, но доехать на природу или посетить любимое садоводство придется на другом транспорте. В «Пассажиравтотрансе» Петербурга рассказали, что пригородные «дачные» автобусы больше не востребованы. Пассажиропоток на них серьезно снизился из-за закрытия сезона.

- С 11 ноября по всем дням недели прекратится движение автобуса №555 на маршруте от улицы Жени Егоровой до автодороги «Петербург – Парголово – Огоньки». Автобус №488, двигающийся от железнодорожной станции «Сергиево» до садоводства «Кировец» будет ездить лишь по выходным. Автобус №469 маршрута от станции метро «Улица Дыбенко» до садоводства «Восход-1» прекратит работу по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, а в другие дни количество этих автобусов уменьшится, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Добавим, что освободившийся «дачный» транспорт направят на иные маршруты Петербурга. Весной 2020 года пригородные автобусы вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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