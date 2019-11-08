2019-11-08T21:37:27+03:00
Происшествия

Буйные подростки с фомкой залили перцовым баллончиком петербуржца, сделавшего им замечание

На буйных парней, которые портили камеру видеонаблюдения, написали заявление в полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сначала ребята просто курили, а потом внезапно начали хулиганить. Фото: vk.com/unreleased_dtpСначала ребята просто курили, а потом внезапно начали хулиганить. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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8 ноября у дома №40 на набережной реки Мойки заметили трех юных вандалов, решивших испортить камеру видеонаблюдения. По словам очевидца, сначала подростки зашли в арку, чтобы скрыться от посторонних глаз, покурить и безмятежно поболтать. Однако мирное времяпровождение вскоре прекратилось. Дело в том, что одному из парней не понравился пристальный взор камеры видеонаблюдения. Он достал фомку и принялся ее царапать и ломать. Ребят заметил местный житель.

- Я увидел, как они развлекаются, и тут же сделал всем замечание. Слово за слово и вот меня обдали струей перца из газового баллончика. Хорошо, что получилось отобрать фомку. Камеру они в итоге заклеили наклейкой, я ее снял, - пересказывает развитие конфликта пострадавший петербуржец в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Наклейка с камеры и фомка уже в полиции. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Наклейка с камеры и фомка уже в полиции. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Мужчина написал на парней заявление в полицию. Он сдал стражам порядка фомку, наклейку и запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно буйных юнцов. Петербуржец выложил фотографии парней и в соцсети для того, чтобы их родители или знакомые смогли отчитать и наказать подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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