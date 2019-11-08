Петербуржцы удивляются длинноногим лошадям с большими глазами на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 22:03 2019-11-08T22:06:17+03:00

Рисунки с необычными созданиями появляются на стенах домов, с ними безрезультатно борются коммунальщики [фото]

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Петербуржцы удивляются рисункам длинноногих лошадей с большими глазами, которые появились на Васильевском острове. Многие дворы домов украшены этими необычными созданиями разнообразных ярких цветов.

- Кто-то рисует их в едином стиле. Изображения можно найти на стенах и дорогах. Правда, их регулярно закрашивают коммунальщики, однако лошади все равно возвращаются, - рассказывает местная жительница в паблике «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте».

Лошадей рисуют и на дорогах. Правда, эта получилась страшноватой. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Многие петербуржцы рады рисункам и твердят, что серые и пустые дворы района наконец-то стали разнообразнее. Кто-то даже называет адрес своего дома и просит анонимного художника расписать парадную. Другим местным жителям наоборот грустно от печальных глаз лошадей. Но все практически единодушно просят коммунальные службы не стирать длинноногих созданий.

ИСТОЧНИК KP.RU