2019-11-08T22:40:54+03:00
Общество

Экс-сотрудница «Ростеха» подала в суд на петербуржца за пост в соцсети, где ее обвиняют в краже вина на 1 млн долларов

Истица считает клеветой статью «Главу департамента «Ростеха» обвиняют в краже коллекционного вина на 1 млн долларов»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Алла Лалетина считает, что обличительная статья в ее сторону абсолютно лживая.Алла Лалетина считает, что обличительная статья в ее сторону абсолютно лживая.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Именитая экс-сотрудница госкорпорации «Ростех» подала в суд на петербуржца за пост во «Вконтакте» со статьей, в которой ее обвиняют в краже коллекционного вина на 1 миллион долларов. Алла Лалетина считает, что эта информация лжива и порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

- Истица требует удалить статью, опубликованную на странице жителя Петербурга 25 октября 2019 года, а также запретить ее распространение через других пользователей. При этом материальных требований к ответчику она не выдвинула, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Пока что иск не принят к производству. Интересно, что ранее на Аллу Лалетину подавали в суд. Истец утверждал, что 4 февраля 2018 года женщина продала его коллекционное вино без согласия за 50 тысяч долларов США. Спустя полгода суд эту информацию не подтвердил и отказал в удовлетворении иска о взыскании с Лалетиной почти 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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