2019-11-08T23:17:11+03:00
Происшествия

Вечер пятницы закончился тяжелыми травмами и больницей для школьника, сбитого на проспекте Стачек

По предварительной информации, 14-летний подросток перебегал дорогу в неположенном месте
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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К сожалению, парень поленился дойти до пешеходного перехода.К сожалению, парень поленился дойти до пешеходного перехода.Фото: Артем КИЛЬКИН
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8 ноября около 7 часов вечера на проспекте Стачек сбили школьника, решившего перебежать дорогу на авось. ДТП произошло возле дома №99. Возможно, 14-летний парень торопился попасть домой, выбегая из популярного в округе ТЦ «Континент». Однако проезжую часть он решил преодолеть в неположенном месте, поленившись дойти до пешеходного перехода.

- По предварительной информации, на встречу переходившему дорогу школьнику ехал «Фольксваген». К сожалению, 57-летний мужчина за рулем автомобиля не сумел среагировать на бегущего подростка и сбил его, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После ДТП парень чудом уцелел, приехавшие на место врачи скорой помощи диагностировали у него тяжелые травмы. Школьника оперативно госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняющая все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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