На КАДе свалился на бок груженый самосвал, вошедший на скорости в поворот
8 ноября в 4 часа дня на КАД опрокинулся груженый самосвал. Машина сворачивала на Левашовское шоссе и внезапно завалилась на бок, снеся часть ограждения. Падение попало на видеорегистратор очевидца.
- Я двигался по внешней стороне КАД за «КамАЗом» и заснял опрокидывание. Даже не успел выругаться, остановился на повороте за машиной и выбежал к водителю, чтобы помочь. По его словам, у самосвала отказали тормоза. В итоге он на скорости вошел в поворот, - рассказывает свидетель мощного падения грузовика в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
Петербуржцы не разделяют точку зрения водителя и считают, что самосвал попросту перегрузили. Комментаторы аргументируют это видеозаписью происшествия, на которой отчетливо видно, что машина двигалась с нормальной скоростью и могла спокойно войти в поворот. Добавим, что пострадавший жив и невредим – только отделался ушибами и порезом руки.
Самосвал перевертыш.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU