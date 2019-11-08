На КАДе свалился на бок груженый самосвал, вошедший на скорости в поворот

8 Нояб. 23:43 2019-11-08T23:43:49+03:00

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8 ноября в 4 часа дня на КАД опрокинулся груженый самосвал. Машина сворачивала на Левашовское шоссе и внезапно завалилась на бок, снеся часть ограждения. Падение попало на видеорегистратор очевидца.

- Я двигался по внешней стороне КАД за «КамАЗом» и заснял опрокидывание. Даже не успел выругаться, остановился на повороте за машиной и выбежал к водителю, чтобы помочь. По его словам, у самосвала отказали тормоза. В итоге он на скорости вошел в поворот, - рассказывает свидетель мощного падения грузовика в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Петербуржцы не разделяют точку зрения водителя и считают, что самосвал попросту перегрузили. Комментаторы аргументируют это видеозаписью происшествия, на которой отчетливо видно, что машина двигалась с нормальной скоростью и могла спокойно войти в поворот. Добавим, что пострадавший жив и невредим – только отделался ушибами и порезом руки.

Самосвал перевертыш.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU