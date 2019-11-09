2019-11-09T00:16:02+03:00
Общество

В Петербурге хотят запустить социальный сервис «Бабушка на час»

Проект, который помогает пенсионерам найти подработку, может появиться в Петербурге и Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Проект уже зарекомендовал себя в Москве, получил премию от правительства. Фото: vk.com/babuskanachasПроект уже зарекомендовал себя в Москве, получил премию от правительства. Фото: vk.com/babuskanachas
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области может появиться сервис «Бабушка на час». Об этом заявили создатели социального проекта. «Бабушка на час» позволяет пенсионерам найти подработку в качестве няни. Молодые семьи получают за адекватные деньги взрослых профессиональных помощников, а они, в свою очередь, избавляются от тоски и одиночества, занимаясь с детьми.

- Сейчас «Бабушка на час» – это единая база проверенных и обученных бабушек и дедушек с почасовой оплатой. Проект зарекомендовал себя в Москве, получив премию правительства. В будущем сервис хотят запустить в Петербурге, а затем и в других регионах страны, - рассказали в комитете по молодежной политике Ленобласти.

Стоит отметить, что с каждой няни в организации требуют справки о здоровье и об отсутствии судимости, а также документ об образовании. Кроме этого, бабушкам и дедушкам проводят психологическую диагностику и обучают их на различных курсах по уходу за детьми даже с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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