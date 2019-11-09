Росстат посчитал количество ЗОЖников в Петербурге

СЕГОДНЯ 00:48 2019-11-09T00:48:47+03:00

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В Росстате посчитали количество ЗОЖников в Санкт-Петербурге. Результаты, мягко говоря, невпечатляющие – всего 6,8% петербуржцев ведут здоровый образ жизни. Для сравнения – в лидерах по России идет Ингушетия, там около 49% ЗОЖников.

- Здоровье горожан определяли по нескольким критериям. Это обязательно некурящий человек. Он должен ежедневно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов и иметь адекватную физическую активность, которая включает не менее 150 минут умеренного или 75 минут интенсивного занятия спортом в неделю. Также ЗОЖник практически не употребляет алкоголь, - гласит методика расчета показателя доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Что касается Ленобласти, то в ней проживает 15,8% здоровых жителей. В целом по стране от общего числа населения всего лишь 12% ЗОЖников. Добавим, что в исследовании опросили 131 тысячу россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU