Белая медведица из Ленинградского зоопарка показала, как надо резвиться на выходных
Ленинградский зоопарк поделился очередным милым видео со своей белой медведицей, столь любимой многими петербуржцами. В этот раз Хаарчаана пожелала всем жителям Северной столицы активных выходных и показала на личном примере, как нужно резвиться, чтобы войти в новую неделю в максимальном тонусе и с прекрасным настроением.
Белая медведица повеселилась с игрушкой-трубой, кидая ее в свой большой бассейн и тут же ныряя за ней. Порой Хаарчаана демонстрировала небывалую ловкость, бегая на задних лапах и радостно плюхаясь в воду. Подписчики Ленинградского зоопарка в Instagram остались в восторге от животного и зарядились энергией на следующие дни.
- И вам хороших выходных! Хаарчаана такая лапочка, красоточка!
- За ней так интересно наблюдать! Мы, когда были в зоопарке на Дне тыквы, видели, как она в два счета с оранжевым плодом расправилась. Видно, что ей нравится резвиться!
- Господи, какая же прелесть Хаарчаана! Просто супер девочка-медвежонок.
ИСТОЧНИК KP.RU