2019-11-09T01:31:05+03:00
Дом. Семья

Белая медведица из Ленинградского зоопарка показала, как надо резвиться на выходных

Петербуржцев умилили игры медведицы Хаарчааны [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Хаарчаана заряжает петербуржцев энергией на выходные. Фото: instagram.com/spbzooparkХаарчаана заряжает петербуржцев энергией на выходные. Фото: instagram.com/spbzoopark
Изменить размер текста:

Ленинградский зоопарк поделился очередным милым видео со своей белой медведицей, столь любимой многими петербуржцами. В этот раз Хаарчаана пожелала всем жителям Северной столицы активных выходных и показала на личном примере, как нужно резвиться, чтобы войти в новую неделю в максимальном тонусе и с прекрасным настроением.

Белая медведица повеселилась с игрушкой-трубой, кидая ее в свой большой бассейн и тут же ныряя за ней. Порой Хаарчаана демонстрировала небывалую ловкость, бегая на задних лапах и радостно плюхаясь в воду. Подписчики Ленинградского зоопарка в Instagram остались в восторге от животного и зарядились энергией на следующие дни.

- И вам хороших выходных! Хаарчаана такая лапочка, красоточка!

- За ней так интересно наблюдать! Мы, когда были в зоопарке на Дне тыквы, видели, как она в два счета с оранжевым плодом расправилась. Видно, что ей нравится резвиться!

- Господи, какая же прелесть Хаарчаана! Просто супер девочка-медвежонок.

spbzooparkspbzoopark
Хаарчаана показывает, как нужно веселиться на выходных
499 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росстат посчитал количество ЗОЖников в Петербурге
В Петербурге хотят запустить социальный сервис «Бабушка на час»
На КАДе свалился на бок груженый самосвал, вошедший на скорости в поворот
Вечер пятницы закончился тяжелыми травмами и больницей для школьника, сбитого на проспекте Стачек
Экс-сотрудница «Ростеха» подала в суд на петербуржца за пост в соцсети, где ее обвиняют в краже вина на 1 млн долларов
Петербуржцы удивляются длинноногим лошадям с большими глазами на Васильевском острове
Буйные подростки с фомкой залили перцовым баллончиком петербуржца, сделавшего им замечание
Сезон закрыт: «Дачные» автобусы Петербурга прекращают работу
«Жестянка» на Московском шоссе привела к транспортному коллапсу
Плата за капремонт в Петербурге увеличится в 2 раза в 2020 году
Отсутствие отопления убивает тропические растения оранжереи Таврического сада
В Смольном рассказали, как получить денежную компенсацию за покупку цифровой приставки для ТВ
Продуктовый магазин затопило на улице Седова в Петербурге
Из-за угрозы взрыва в Петербурге оцепили жилой дом
Батанов не исключил, что весь общественный транспорт Петербурга покрасят в ярко-лазурный цвет
Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вышло на ходовые испытания
Петербуржец угрожал заразить СПИДом спасших ему жизнь врачей
Чинили мост, «сломали» реку: Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении Мойки
В Архангельске уличные качели за 250 тысяч рублей приковали цепью к земле: чтобы не раскачивались
Петербуржцы пожаловались на сброс нефтепродуктов в Неву на Обуховской обороны
В Приморском районе асфальт укладывали прямо на снег
Петербуржцы рассказали о ручной лисе Алисе, поселившейся в Старом Петергофе
Число отравившихся сотрудников «Ленты» перевалило за 100 человек
Мужчина с подростоком попали в водную западню под Петербургом
Антимонопольщики раскрыли картель на рынке школьного питания в Петербурге
Мужчину подозревают в попытке убийства охранника в магазине поселка Сумино Ленобласти
В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта