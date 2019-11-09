Жители Всеволожска тонут в мусорных дворах

СЕГОДНЯ 02:03 2019-11-09T02:03:02+03:00

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Жители Всеволожска жалуются на то, что дворы города тонут в кучах мусора. В городском сообществе во «Вконтакте» они массово публикуют информацию о захламленных улицах. Началось все с дома на Балашова, 10. Судя по шокирующим фотографиям, там во дворе нет хотя бы одного квадратного метра чистого места.

- На Ленинградской, 36 такая же ситуация! Написала на сайте администрации жалобу! Если бы все близлежащие дома также сделали, то может что-то и сдвинулось бы…

- Какой ужас! А у нас на улице Грибоедова мусорят подозрительные женщины! Ищут банки алюминиевые и металл! Я пыталась биться с ними, но это бесполезно... Я ухожу - они возвращаются!

- На улице Шишканя и вовсе склад с выброшенными шинами. Мы за что платим? Причем, с ноября тариф за вывоз мусора будет еще выше. Я согласна платить, но будьте добры предоставить услугу надлежащего качества.

По словам жителей, в некоторых районах Всеволожска ситуация осложняется тем, что администрация и региональный оператор по вывозу мусора перекладывают ответственность друг на друга. Некоторые горожане советуют пострадавшим просить помощи у депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU