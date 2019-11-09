Погибающие от холода растения оранжереи Таврического сада спасли

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-09T10:18:09+03:00

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Тропическим растениям оранжереи Таврического сада больше ничего не угрожает. Спустя три дня трубу отремонтировали трубу и вернули тепло в помещение.

Сотрудники забили тревогу несколько дней назад. Внезапные холода пришли в оранжерею из-за аварии на теплотрассе. Зеленую коллекцию пытались спасти обогревателями, но выходило плохо. Их мощностей не хватало, чтобы прогреть помещение.

Вместе с этим сотрудники пытались добиться ремонта трубы. Проблема заключалась в том, что хозяин аварийного участка на просьбы не реагировал. На помощь растениям пришли сотрудники ГУП «ТЭК». Вечером 8 ноября они провели диагностику и устранили дефект несмотря на то, что труба находится за пределами их зоны ответственности. Работы завершили ночью. При этом компания управилась в два раза быстрее, чем положено по нормативам - за 3,5 часа вместо восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU