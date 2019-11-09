2019-11-09T11:03:08+03:00
Происшествия

Петербургские пенсионеры лишились денег после визита лжегазовщиков и продавцов постельного белья

Жертвами мошенников стали три человека в разных районах города
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Пенсионеры остались без денег.Пенсионеры остались без денег.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские пенсионеры вновь пострадали из-за своей доверчивости и гостеприимства. Дверь они открыли мошенникам, похитившим у них крупные суммы денег. Первый случай произошел в Кировском районе. К полицейским обратилась 83-летняя женщина. Она пожаловалась на «газовщиков», после визита которых пропала коробка с деньгами. Лжесотрудники газовой службы унесли с собой 100 тысяч рублей.

В тот же день похожее сообщение получили полицейские Калининского района. Очередной жертвой мошенников стала 87-летняя петербурженка. Ее дочь впустила домой продавцов постельного белья. Когда те ушли, пропал и тайник, в котором было 115 тысяч.

Также правоохранители разыскивают мошенницу с улицы Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга. 8 ноября неизвестная женщина украла у старушки конверт. Она лишилась 75 тысяч рублей.

Сейчас воров разыскивают силовики. Как рассказали «Комсомольской правде» пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждены уголовные дела по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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