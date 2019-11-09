2019-11-09T12:14:09+03:00
Происшествия

Петербуржец поймал в своей квартире воров и сдал их полиции

Грабители пытались унести телевизор, одежду и пневматическое оружие
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Хозяин квартиры скрутил налетчиков.Хозяин квартиры скрутил налетчиков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Заходишь домой, а в шкафах роются грабители. Именно в такой ситуации 8 ноября оказался житель Кировского района Петербурга. Вечером мужчина вернулся в свою квартиру на проспекте Ветеранов и почуял неладное. Из комнаты доносились громкие звуки и незнакомые голоса.

Впрочем, петербуржец не растерялся. Он в одиночку уложил налетчиков и удерживал их до тех пор, пока не приехала полиция. К такому повороту событий грабители точно не были готовы.

Силовики, приехавшие на место происшествия, задержали воров. Оба оказались безработными и уже не в первый раз попадали во внимание правоохранителей.

- Мужчины 1976 и 1981 года рождения пытались украсть телевизор, одежду и пневматический пистолет-пулемет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - 20-летний хозяин квартиры их задержал и передал прибывшим сотрудникам полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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