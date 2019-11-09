2019-11-09T14:14:30+03:00
Происшествия

В Петербурге на Митрофаньевском шоссе иномарка врезалась в скорую помощь и снесла фонарь

Водителя и пассажира иномарки госпитализировали
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге произошла авария с участием машины скорой помощи.В Петербурге произошла авария с участием машины скорой помощи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло 9 ноября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Около семи часов утра иномарка Киа Рио двигалась по Митрофаньевскому шоссе от Обводного канала. Водитель не успел затормозить и влетел в микроавтобус. От удара легковушку отбросило в фонарный столб. Тот рухнул на проезжую часть.

- В результате аварии пострадали находившиеся в Киа Рио водитель 50-летний мужчина и 19-летняя девушка. Их госпитализировали с травмами в городскую больницу № 26, - рассказал Заместитель командира взвода ДПС ОГИБДД по Адмиралтейскому району Виталий Титарчук.

Водитель за рулем скорой помощи не пострадал. В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют, что стало причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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