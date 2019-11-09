2019-11-09T17:25:57+03:00
Происшествия

Два катера загорелись на причале в Лисьем Носу

На тушении работали 33 сотрудника пожарной службы
Алена ЧИЧИГИНА
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Два катера загорелись на причале в Лисьем НосуДва катера загорелись на причале в Лисьем НосуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло днем в субботу, 9 ноября, в Северной столице. На Приморском шоссе загорелись сразу два катера. Все дело в том, что они были пришвартованы совсем рядом. Очевидно, пламя перекинулось с одного судно на другое.

- Все произошло в местности Лисий Нос, - уточнили в Главном управлении МЧС России по Петербургу. - К тому моменту, когда на место прибыли сотрудники пожарной службы горели верхняя и средняя палуба катера «Рапсодия» размером 5х30 метров, а также полыхала верхняя палуба у пришвартованного рядом катера «Жемчужина» размером 5х20 метров.

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг. Однако уже буквально за полчаса удалось локализовать пламя. В ведомстве уточнили, что к тушению пожара были привлечены 33 человека и семь единиц техники.

Сообщается, что пострадавших в происшествии нет. На причале с момент пожара никого не было.

Что стало причиной ЧП, буду выяснять дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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