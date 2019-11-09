2019-11-09T17:38:47+03:00
Происшествия

«Его все считали больным человеком»: Откровения студентов задержанного по подозрению в убийстве доцента СПбГУ

Утром 9 ноября Олега Соколова задержали, так как нашли в его рюкзаке останки человеческого тела
Степан СТЕПАНОВ
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В квартире задержанного доцента СПбГУ Олега Соколова найдено обезглавленное тело бывшей студентки и пила.В квартире задержанного доцента СПбГУ Олега Соколова найдено обезглавленное тело бывшей студентки и пила.
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Жуткая драма разыгралась в Санкт-Петербурге: утром 9 ноября из реки Мойки спасли 53-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. А когда стали выяснять, как бедолага оказался в ледяной воде, выяснилось, что он пытался утопить рюкзак, в котором были две отчлененные женские руки. Возможной жертвой преподавателя стала его бывшая студентка, с которой у них последние пару лет были романтические отношения. Об этом знали многие в вузе. Также они знали, что Соколов достаточно своеобразный педагог.

- Он был самодуром, считал себя реинкарнацией Наполеона, - цитирует одну из студенток Соколова Федеральное агентство новостей. - На первой паре находил "жертву" и наряжал ее в доспехи. Его многие считали больным человеком.

Сейчас Олег Соколов уже задержан, его допросили, а в квартире подозреваемого обнаружили обезглавленный труп несчастной. Рядом с ним лежала пила...

В ближайшие часы доценту будет выбрана мера пресечения.

Видео с места, где доцент Соколов пытался утопить рюкзак с частями тела своей студентки.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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