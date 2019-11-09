2019-11-09T21:09:53+03:00
Общество

Памятник Михаилу Калашникову установят на территории Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге

10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения создателя легендарного оружия
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Автором монумента стал московский скульптор Владимир Курочкин. Фото: пресс-служба ЗВО.Автором монумента стал московский скульптор Владимир Курочкин. Фото: пресс-служба ЗВО.
Изменить размер текста:

В конце ноября в Петербурге установят памятник Михаилу Калашникову. Монумент украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября. Как рассказали в пресс-службе ЗВО, Михаила Калашникова изобразят сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке. В руках он будет держать разработанный им автомат. Автором скульптуры стал член Московского союза художников Владимир Курочкин, награжденный золотой медалью Российской академии художеств.

Место выбрали не случайно. В Военно-историческом музее артиллерии хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова. Среди них как боевые, так и опытно-экспериментальные образцы. В том числе – самые первые работы, на которых автор оттачивал свой конструкторский талант. Первые экспонаты поступили в музей 60 лет назад – еще в 1959 году.

- На протяжении всех этих лет Михаил Тимофеевич лично и очень активно участвовал в пополнении музейной коллекции разработанными им образцами автоматов и пулеметов, - рассказывают в пресс-службе. - Помимо этого он передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия, в том числе наградного, а также подарил большое количество принадлежавших ему личных вещей. Самые интересные из них вошли в экспозицию, и их может увидеть каждый желающий.

Также в ЗВО напомнили о важной дате. Завтра, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Супруга будет нанимать адвоката»: Жена преподавателя СПбГУ Соколова в шоке, что муж убил студентку-любовницу
Появилось видео, на котором водолазы достают из Мойки останки аспирантки СПбГУ
Доцент СПбГУ Олег Соколов мог убить студентку-любовницу из-за стресса
«Он стал жертвой травли»: коллега рассказал о профессоре СПбГУ, задержанном по подозрению в убийстве 24-летней девушки
Массовое отравление в "Ленте": 36 сотрудников гипермаркета до сих пор находятся в больнице имени Боткина
«Его все считали больным человеком»: Откровения студентов задержанного по подозрению в убийстве доцента СПбГУ
Два катера загорелись на причале в Лисьем Носу
В Петербурге задержали преподавателя Олега Соколова, убившего молодую коллегу-любовницу
В Петербурге на Митрофаньевском шоссе иномарка врезалась в скорую помощь и снесла фонарь
Петербуржец поймал в своей квартире воров и сдал их полиции
Родители погибшей в Турции девочки встретятся с главой СК РФ Бастрыкиным
Петербургские пенсионеры лишились денег после визита лжегазовщиков и продавцов постельного белья
Погибающие от холода растения оранжереи Таврического сада спасли
Петербуржца с опухолью мозга вернули с Кипра в Петербург спецбортом
Из Петербурга выдворили почти 1700 нелегальных мигрантов
Жители Всеволожска тонут в мусорных дворах
Белая медведица из Ленинградского зоопарка показала, как надо резвиться на выходных
Росстат посчитал количество ЗОЖников в Петербурге
В Петербурге хотят запустить социальный сервис «Бабушка на час»
На КАДе свалился на бок груженый самосвал, вошедший на скорости в поворот
Вечер пятницы закончился тяжелыми травмами и больницей для школьника, сбитого на проспекте Стачек
Экс-сотрудница «Ростеха» подала в суд на петербуржца за пост в соцсети, где ее обвиняют в краже вина на 1 млн долларов
Петербуржцы удивляются длинноногим лошадям с большими глазами на Васильевском острове
Буйные подростки с фомкой залили перцовым баллончиком петербуржца, сделавшего им замечание