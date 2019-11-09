Памятник Михаилу Калашникову установят на территории Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:09 2019-11-09T21:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце ноября в Петербурге установят памятник Михаилу Калашникову. Монумент украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября. Как рассказали в пресс-службе ЗВО, Михаила Калашникова изобразят сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке. В руках он будет держать разработанный им автомат. Автором скульптуры стал член Московского союза художников Владимир Курочкин, награжденный золотой медалью Российской академии художеств.

Место выбрали не случайно. В Военно-историческом музее артиллерии хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова. Среди них как боевые, так и опытно-экспериментальные образцы. В том числе – самые первые работы, на которых автор оттачивал свой конструкторский талант. Первые экспонаты поступили в музей 60 лет назад – еще в 1959 году.

- На протяжении всех этих лет Михаил Тимофеевич лично и очень активно участвовал в пополнении музейной коллекции разработанными им образцами автоматов и пулеметов, - рассказывают в пресс-службе. - Помимо этого он передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия, в том числе наградного, а также подарил большое количество принадлежавших ему личных вещей. Самые интересные из них вошли в экспозицию, и их может увидеть каждый желающий.

Также в ЗВО напомнили о важной дате. Завтра, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU