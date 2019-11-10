Прогноз погоды на 10 ноября в Санкт-Петербурге: придет обещанное потепление

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-10T09:10:30+03:00

Погулять по городу без теплой куртки можно будет ровно один день

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Зима в Санкт-Петербурге еще не полностью вступила в свои права, и волны холода то и дело перемежаются волнами пусть и не слишком ощутимого, но все же потепления. Одна из таких должна прийти в Северную столицу как раз сегодня, 10 ноября. Об этом «Комсомолке» рассказали в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью и утром температура воздуха в городе составит +2 - +4 градуса, - отмечают синоптики. – Днем она повысится до +6 - +8.

Потепление будет сопровождаться умеренным юго-восточным ветром, утром местами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление будет медленно понижаться, так что если вы имеете проблемы с сердцем или сосудами - постарайтесь это учесть.

При этом уже с завтрашнего дня температура пойдет на спад и в ночь с 11 на 12 ноября опустится до 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU