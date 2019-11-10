2019-11-10T10:01:20+03:00
Происшествия

Молодой человек пострадал в аварии с участием такси в Санкт-Петербурге

В утреннем тумане нашли друг друга «Мерседес» и два автомобиля такси
Сергей ВОЛЧКОВ
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Три автомобиля столкнулись на улице Кантемировской в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.Три автомобиля столкнулись на улице Кантемировской в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
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Начинаем утро с хроники происшествий на дорогах Северной столицы. Сегодня, 9 ноября, около четырех часов утра, не повезло водителям сразу трех автомобилей – «Мерседеса» и двух брендированных такси. «Тройничок» с выбитыми стеклами, смятыми бамперами и легкими увечьями произошел на улице Кантемировская в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

- Водитель «Мерседеса» пострадал меньше всех, а один из таксистов – причем не виноватый в столкновении – больше всех, - сообщают очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – У него легкая травма – порвал десну.

Что именно произошло в тот роковой час на улице Кантемировской - сейчас предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Участников обсудения в соцсетях же больше всего заинтересовал технический аспект дела: как можно в жестком столкновении трех автомобилей порвать десну? И можно ли парня, который отделался такой травмой, назвать настоящим счастливчиком?

ИСТОЧНИК KP.RU

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