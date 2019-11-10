Мужчина, тяжело раненый ножом в живот, сбежал из больницы в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-10T10:20:42+03:00

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Бытовые ссоры до добра не доводят. Проверить эту простую истину на собственной шкуре (причем в прямом смысле слова!) довелось не так давно 34-летнему жителю Санкт-Петербурга, которого ударила ножом сожительница.

- Инцидент случился в доме номер 38/1 на проспекте Ударников в Красногвардейском районе, - рассказали «Комсомолке» в городском управлении МВД. – Полиция задержала женщину по горячим следам. Как выяснилось дальше, вместе с пострадавшим они распивали алкоголь, а потом поссорились.

После поножовщины мужчину в тяжелом состоянии отправили в одну из городских больниц. Долго он там, впрочем, не пробыл (видимо, не понравилась больничная еда, или матрас на койке оказался слишком жестким) и уже через несколько часов куда-то сбежал – прямо с дыркой в животе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU