Легковушка протаранила жилой дом на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Туман и мокрые дороги продолжают преподносить автолюбителям Санкт-Петербурге неприятные, а зачастую, и опасные сюрпризы. Час назад очередное ДТП произошло на пересечении Среднего проспекта и 14/15 линии Васильевского острова. Без человеческих жертв обошлось только чудом.
- Черный «Вольво» выходил из поворота, когда в него врезалась какая-то белая легковушка, - рассказывают очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – «Вольво» врезался в дом, отскочил и вылетел на дорогу.
Удивительно, но от всех этих диких кульбитов иномарка не очень-то и пострадала. Чего не скажешь о легковушке, которая, судя по всему, и спровоцировала аварию: ей предстоит долгий и серьезный ремонт.
Травмированных и погибших в аварии замечено не было. Точные обстоятельства случившегося установят сотрудники ГИБДД.
Иномарка въехала в жилой дом в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб.
ИСТОЧНИК KP.RU