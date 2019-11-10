2019-11-10T11:23:25+03:00
Происшествия

Легковушка протаранила жилой дом на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Происшествие случилось сегодня утром на Васильевском острове [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В жуткой аварии чудом обошлось без жертв. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.В жуткой аварии чудом обошлось без жертв. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
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Туман и мокрые дороги продолжают преподносить автолюбителям Санкт-Петербурге неприятные, а зачастую, и опасные сюрпризы. Час назад очередное ДТП произошло на пересечении Среднего проспекта и 14/15 линии Васильевского острова. Без человеческих жертв обошлось только чудом.

- Черный «Вольво» выходил из поворота, когда в него врезалась какая-то белая легковушка, - рассказывают очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – «Вольво» врезался в дом, отскочил и вылетел на дорогу.

Удивительно, но от всех этих диких кульбитов иномарка не очень-то и пострадала. Чего не скажешь о легковушке, которая, судя по всему, и спровоцировала аварию: ей предстоит долгий и серьезный ремонт.

Травмированных и погибших в аварии замечено не было. Точные обстоятельства случившегося установят сотрудники ГИБДД.

Иномарка въехала в жилой дом в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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