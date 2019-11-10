К 2026 году в Санкт-Петербурге ликвидируют все неэффективные котельные
К 2026 году в Санкт-Петербурге не останется ни одной мазутной или угольной котельной – их все переведут на природный газ. Об этом вчера, 9 ноября, в ходе рабочего объезда Петродворцового района заявил губернатор Александр Беглов.
- Один из примеров того, что такая система по-настоящему эффективна – реконструированная недавно котельная, которая сейчас обеспечивает теплом 440 домов в Петродворце и Ломоносове, - отметил Беглов. – Ее перевод на газ позволил нам закрыть неэффективно работающие мазутные котельный и склады угля и улучшить экологию в районе.
Такая же работа ведется и в других районах. Из 1100 петербургских котельных 71 работает неэффективно – поэтому все их планируется реконструировать и перевести на газовое топливо. По предварительным оценкам, завершиться этот процесс должен в 2026 году.
ИСТОЧНИК KP.RU