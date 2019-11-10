К 2026 году в Санкт-Петербурге ликвидируют все неэффективные котельные

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-10T12:40:00+03:00

Все неэффективные котельные переведут на газ в 2026 году - это, по словам градоначальников, позволит еще и улучшить экологию в городе. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

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К 2026 году в Санкт-Петербурге не останется ни одной мазутной или угольной котельной – их все переведут на природный газ. Об этом вчера, 9 ноября, в ходе рабочего объезда Петродворцового района заявил губернатор Александр Беглов.

- Один из примеров того, что такая система по-настоящему эффективна – реконструированная недавно котельная, которая сейчас обеспечивает теплом 440 домов в Петродворце и Ломоносове, - отметил Беглов. – Ее перевод на газ позволил нам закрыть неэффективно работающие мазутные котельный и склады угля и улучшить экологию в районе.

Такая же работа ведется и в других районах. Из 1100 петербургских котельных 71 работает неэффективно – поэтому все их планируется реконструировать и перевести на газовое топливо. По предварительным оценкам, завершиться этот процесс должен в 2026 году.

ИСТОЧНИК KP.RU